Studente aggredisce classe armato di coltello | ferito professore e compagno 16enne

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Momenti di panico in una scuola in Svezia dove un adolescentediha aggredito unadove c'erano alunni e un docente . Unodi 16 anni e un insegnante di un liceo in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Studente aggredisce

Leggo.it

Momenti di panico in una scuola in Svezia dove un adolescente armato di coltello ha aggredito una classe dove c'erano alunni e un docente . Unodi 16 anni e un insegnante di un liceo in centro a Kristianstad, nel sud del Paese, sono stati feriti dall'adolescente. Secondo quanto riportano i media locali, il 16enne sarebbe gravemente ...Lo, non contento di aver aggredito il dirigente scolastico, insieme a due complici, si è diretto verso un altro plesso dell'Istituto ed ha preso a calci e pugni un professore, perché, gli ...Momenti di panico in una scuola in Svezia dove un adolescente armato di coltello ha aggredito una classe dove c'erano alunni e un docente. Uno studente di 16 anni e un insegnante di un ...Proteste nel campus turco, liberi dopo tre mesi Ersin Berke Goz e Caner Perit Onez. Ma il processo continua. Arresti e borse di studio stracciate: la dura punizione collettiva non ferma la lotta. Inta ...