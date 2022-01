Sanremo 2022: Highsnob e Hu raccontano il brano “Abbi cura di te” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Highsnob e Hu hanno raccontato di cosa parla il brano che presenteranno a Sanremo 2022: ecco “Abbi cura di te” Per la prima volta al Festival di Sanremo 2022, con il brano “Abbi cura di te”, Highsnob e Hu, due talenti della nuova generazione musicale uniranno il pop e il rap con l’elettronica. Il brano “Abbi cura di te”, nato e scritto da Highsnob, ha trovato il suo perfetto equilibrio completandosi nell’emozionante incontro con Hu, diventando così un vero e proprio singolo che sarà co-distribuito da Believe Artist Services e Warner Music Italy. “Abbi cura di te è un ... Leggi su zon (Di lunedì 10 gennaio 2022)e Hu hanno raccontato di cosa parla ilche presenteranno a: ecco “di te” Per la prima volta al Festival di, con ildi te”,e Hu, due talenti della nuova generazione musicale uniranno il pop e il rap con l’elettronica. Ildi te”, nato e scritto da, ha trovato il suo perfetto equilibrio completandosi nell’emozionante incontro con Hu, diventando così un vero e proprio singolo che sarà co-distribuito da Believe Artist Services e Warner Music Italy. “di te è un ...

Advertising

repubblica : Maria Chiara Giannetta, l’eroina di 'Blanca', sul palco con Amadeus [di Silvia Fumarola] - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - davidemaggio : Maria Chiara Giannetta a #Sanremo2022 - Sanremo__2022 : Secondo voi quale sarà la nuova classifica settimanale @FIMI_IT ? Scopriamo insieme?? Ecco la TOP4??dei VINILI: 1)… - Erica94553798 : @Sanremo__2022 @RadioItalia @vascorossi @marracash @mengonimarco Eh be @mengonimarco re -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 Coronavirus: crescono i contagiati in provincia, ma negli ultimi sette giorni la salita si è attenuata (+3,84%) Anche questa settimana è Sanremo la città con il maggior numero di positivi al Covid - 19, passando da 779 a 903 persone che, dopo il contagio sono a casa, ovvero il 15,91% in più della settimana ...

Maria Chiara Giannetta sul palco con Amadeus Dopo Checco Zalone arriva all'Ariston l'attrice che ha ammaliato il pubblico con la sua performance in Blanca . Maria Chiara Giannetta affiancher Amadeus sul palco dell'Ariston. Come riferisce Rolling ...

Sanremo 2022, il backstage della copertina di Sorrisi Tv Sorrisi e Canzoni Chi è Mahmood? In gara tra i Big del Festival di Sanremo 2022 Chi è Mahmood: il lavoro, la carriera e la vita privata del cantautore in gara al Festival di Sanremo 2022 col brano Brividi insieme a Blanco ...

Sanremo 2022: Maria Chiara Giannetta da Blanca al Palco dell'Ariston Magazine - Manca meno di un mese al Festival di Sanremo, la grande kermesse canora che tiene tutti gli italiani incollati agli schermi del proprio televisore e che quest'anno tornerà in prima serata s ...

Anche questa settimana èla città con il maggior numero di positivi al Covid - 19, passando da 779 a 903 persone che, dopo il contagio sono a casa, ovvero il 15,91% in più della settimana ...Dopo Checco Zalone arriva all'Ariston l'attrice che ha ammaliato il pubblico con la sua performance in Blanca . Maria Chiara Giannetta affiancher Amadeus sul palco dell'Ariston. Come riferisce Rolling ...Chi è Mahmood: il lavoro, la carriera e la vita privata del cantautore in gara al Festival di Sanremo 2022 col brano Brividi insieme a Blanco ...Magazine - Manca meno di un mese al Festival di Sanremo, la grande kermesse canora che tiene tutti gli italiani incollati agli schermi del proprio televisore e che quest'anno tornerà in prima serata s ...