Roma-Juventus 3-4 | la grande confusione

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La pesante rimonta subita nel giro di pochi minuti arricchisce la storia tragica dellacontro le migliori squadre del campionato, una idiosincrasia alla vittoria di prestigio spezzata solo dallaprestazione contro l’Atalanta appena prima della sosta natalizia. Una sconfitta che non fa solo male a livello morale, per come è arrivata, ma allontana ancora di più la squadra di Mourinho dall’Europa, con il quarto posto distante ormai 9 punti. La, al contrario, con i nervi più che con le idee, rimane aggrappata all’obiettivo minimo stagionale. Una reazione straordinaria che però non cancella i dubbi lasciati dai primi 70 minuti di gioco, dove si era mostrata in balia di un avversario ordinato ma neanche particolarmente ispirato. Laparte bene con pressing e piazzati Alla vista del campo, tutti e ...

B24PT : QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 J… - InvictosSomos : ? Minuto 11. Roma 1-0 Juventus. ? Minuto 18. Roma 1-1 Juventus. ? Minuto 48. Roma 2-1 Juventus. ? Minuto 53. Roma 3… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - baffatite : RT @goal: 69’ | Roma 3-1 Juventus 77’ | Roma 3-4 Juventus - BENJIZEE : RT @goal: 69’ | Roma 3-1 Juventus 77’ | Roma 3-4 Juventus -

L'ambiente bianconero non può infatti neppure godersi l'impresa in casa della, giunta al termine di una delle partite più pazze della storia recente dellain campionato, perché a ...Al 7' giuste la punizione per lae il giallo a De Ligt: l'olandese non commette fallo su Felix,... Regolare il 3 - 3 della Juve Regolare il 3 - 3 della: lo certifica il var smentendo la ...La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria in campionato contro la Roma che consolida i bianconeri al quinto posto in classifica, a -5 dal Napoli e a -3 dall'Atalanta, che però ha una partita ...Proprio oggi, dopo aver passato una notte terribile, con lo stomaco ancora aggrovigliato sul seggiolino dello stadio, col groppo in gola misto di rabbia e impotenza, con quella frenesia del cuore che.