Quante annualità di stipendio servono per comprare casa? I numeri (Di lunedì 10 gennaio 2022) MILANO – Occorrono 6,7 annualità per acquistare casa nel 2021, un dato non distante da quello del 2020. Queste le conclusioni dell’indagine condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Ancora una volta si conferma Milano la città con il maggiore numero di annualità; il capoluogo lombardo è anche quello che ha avviato un deciso recupero dei prezzi e questo comporta un maggiore impegno economico per l’acquisto della casa, 12,3 annualità. Segue la Capitale con 9,2 annualità. Al terzo posto si piazza ancora una volta Firenze con 8,6 annualità. Le città dove servono meno annualità di stipendio sono Palermo e Genova (3,5), quest’ultima con un lieve recupero rispetto ad un anno fa dovuto al fatto che nella ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) MILANO – Occorrono 6,7per acquistarenel 2021, un dato non distante da quello del 2020. Queste le conclusioni dell’indagine condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecno. Ancora una volta si conferma Milano la città con il maggiore numero di; il capoluogo lombardo è anche quello che ha avviato un deciso recupero dei prezzi e questo comporta un maggiore impegno economico per l’acquisto della, 12,3. Segue la Capitale con 9,2. Al terzo posto si piazza ancora una volta Firenze con 8,6. Le città dovemenodisono Palermo e Genova (3,5), quest’ultima con un lieve recupero rispetto ad un anno fa dovuto al fatto che nella ...

Advertising

Lopinionista : Quante annualità di stipendio servono per comprare casa? I numeri - Sevenpress : Quante annualità di stipendio servono per acquistare casa - CorriereQ : QUANTE ANNUALITA’ DI STIPENDIO SERVONO PER COMPRARE CASA? - zeroventi4 : Quante annualità di stipendio servono per acquistare una casa? - - masvolpe : RT @wallstreetita: Casa: quante annualità di stipendio servono per comprarla -