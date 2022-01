Paura per David Sassoli: è ricoverato in Italia dal 26 dicembre con “gravi complicazioni” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente del Parlamento europeo è cancellata”. E’ quanto dichiara il portavoce del presidente, Roberto Cuillo, per fare chiarezza su indiscrezioni relative alla salute del presidente del Parlamento Ue, colpito qualche mese fa dalla legionella e da una polmonite, non si sa se fosse Covid (su questo punto si scatenarono polemiche politiche e sospetti). Sassoli, esponente del Pd, sta male ma non si conoscono esattamente le cause della sua malattia, se non per quanto fatto riferimento nel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il Presidente del Parlamento europeodal 26in una struttura ospedaliera in. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente del Parlamento europeo è cancellata”. E’ quanto dichiara il portavoce del presidente, Roberto Cuillo, per fare chiarezza su indiscrezioni relative alla salute del presidente del Parlamento Ue, colpito qualche mese fa dalla legionella e da una polmonite, non si sa se fosse Covid (su questo punto si scatenarono polemiche politiche e sospetti)., esponente del Pd, sta male ma non si conoscono esattamente le cause della sua malattia, se non per quanto fatto riferimento nel ...

