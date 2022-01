Ma non si vede un "king maker" all'orizzonte (Di lunedì 10 gennaio 2022) Certe occasioni non passano spesso. È un pensiero che in questi giorni ricorre spesso nelle conversazioni di deputati e senatori che si riconoscono nel centrodestra. Il tema è il Quirinale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Certe occasioni non passano spesso. È un pensiero che in questi giorni ricorre spesso nelle conversazioni di deputati e senatori che si riconoscono nel centrodestra. Il tema è il Quirinale

Ultime Notizie dalla rete : non vede Una scuola senza talento - Alessandro D'Avenia Ma se una cosa è oggetto di desiderio , ancora non la si vede, e tuttavia tu, attraverso il desiderio, ti dilati. Se devi riempire un sacco e sai che ciò che ti sarà dato è molto grande, ti preoccupi ...

Catania, i Pronto Soccorso trasformati nel 'limbo' del Covid All'interno del presidio d'emergenza di via Santa Sofia non ci sono più posti. Le facce, quel poco che si vede, dei medici e degli operatori sanitari sono stravolte. Fuori ci sono i parenti, a cui è ...

Covid e ritorno a scuola, parla De Luca: "Solo il governo non vede l'emergenza, bimbi usati come cavie” La Repubblica Ma non si vede un "king maker" all'orizzonte Certe occasioni non passano spesso. È un pensiero che in questi giorni ricorre spesso nelle conversazioni di deputati e senatori che si riconoscono nel centrodestra. Il tema è il Quirinale. Come si ...

Violenze di Capodanno a Milano, vertice coi pm. Il branco in azione non era uno solo «Lo sforzo delle forze dell’ordine che quotidianamente garantiscono la sicurezza delle nostre città, dovrà essere massimo per evitare che possano ripetersi analoghi comportam ...

