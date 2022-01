L’emergenza “invisibile” della Spagna: il Covid c’è ma è in secondo piano (Di lunedì 10 gennaio 2022) I numeri sono pesanti e in continua crescita ma L’emergenza Covid sembra quasi non esserci. La Spagna sta affrontando l’ondata causata dalla variante Omicron senza fare passi indietro e senza introdurre misure draconiane. Eppure lo scorso 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il ministero della Salute spagnolo ha notificato 137.180 nuove infezioni e aggiunto 148 decessi al InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 10 gennaio 2022) I numeri sono pesanti e in continua crescita masembra quasi non esserci. Lasta affrontando l’ondata causata dalla variante Omicron senza fare passi indietro e senza introdurre misure draconiane. Eppure lo scorso 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il ministeroSalute spagnolo ha notificato 137.180 nuove infezioni e aggiunto 148 decessi al InsideOver.

Advertising

AriSolosamp : RT @MarcoFattorini: In pandemia c’è un bonus per tutto, ma non per la salute mentale. Un’emergenza sempre più pesante e invisibile. Hanno e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza invisibile L'emergenza "invisibile" della Spagna: il Covid c'è ma è in secondo piano Inside Over