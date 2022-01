Il giudice Anthony Kelly autorizza Novak Djokovic a giocare gli Australian Open da lunedì 17

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La tanto attesa sentenza è arrivatamattina. Ildel tribunale di Melbourne,, ha annullato la decisione del governoo di invalidare il visto di. Ilha ordinato il suo rilascio. La restituzione del visto al tennista numero uno al mondo significa chepotràgli, al via17 gennaio. In effetti il Governoo ha riconosciuto di non avere concesso aabbastanza tempo per produrre prove sufficienti, dopo averlo informato dell’intenzione di annullare il suo visto. Ma il ministro dell’immigrazione, Alex ...