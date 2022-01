Golden Globe 2022: conferme e sorprese, da Il potere del cane a Nicole Kidman (Di lunedì 10 gennaio 2022) La nostra analisi dei Golden Globe 2022: nell'edizione del trionfo de Il potere del cane, West Side Story e Succession, Nicole Kidman sorpassa la favorita Kristen Stewart. Nell'edizione delle polemiche e del boicottaggio contro la Hollywood Foreign Press Association, della cerimonia "a porte chiuse" e dei vincitori annunciati via Twitter, i Golden Globe hanno chiuso l'annata forse più tormentata della loro storia confermando praticamente quasi tutti i favoriti della vigilia: pochissime sorprese nei verdetti dei membri dell'associazione della stampa estera di Hollywood, con West Side Story e Il potere del cane ricompensati nelle due categorie dedicate al miglior film dell'anno. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) La nostra analisi dei: nell'edizione del trionfo de Ildel, West Side Story e Succession,sorpassa la favorita Kristen Stewart. Nell'edizione delle polemiche e del boicottaggio contro la Hollywood Foreign Press Association, della cerimonia "a porte chiuse" e dei vincitori annunciati via Twitter, ihanno chiuso l'annata forse più tormentata della loro storia confermando praticamente quasi tutti i favoriti della vigilia: pochissimenei verdetti dei membri dell'associazione della stampa estera di Hollywood, con West Side Story e Ildelricompensati nelle due categorie dedicate al miglior film dell'anno. ...

