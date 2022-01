Formazione digitale, pubblicato l'avviso per gli operatori di mercato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel giorno della presentazione ufficiale a Palazzo Vidoni del Piano strategico per lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione, “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, il Dipartimento della Funzione pubblica chiama a raccolta gli operatori del settore tecnologico e digitale con un avviso di manifestazione di interesse. Tutti i player nazionali e internazionali potranno partecipare allo sforzo di riqualificazione della Pubblica amministrazione mettendo a disposizione, a titolo gratuito, contenuti formativi coerenti con gli obiettivi del Piano e, in particolare, con il modello di competenze digitali definito nel cosiddetto “Syllabus”, consultabile all'indirizzo: https://www.competenzedigitali.gov.it. Il termine per l'invio delle proposte è fissato al 31 gennaio 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel giorno della presentazione ufficiale a Palazzo Vidoni del Piano strategico per lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione, “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, il Dipartimento della Funzione pubblica chiama a raccolta glidel settore tecnologico econ undi manifestazione di interesse. Tutti i player nazionali e internazionali potranno partecipare allo sforzo di riqualificazione della Pubblica amministrazione mettendo a disposizione, a titolo gratuito, contenuti formativi coerenti con gli obiettivi del Piano e, in particolare, con il modello di competenze digitali definito nel cosiddetto “Syllabus”, consultabile all'indirizzo: https://www.competenzedigitali.gov.it. Il termine per l'invio delle proposte è fissato al 31 gennaio 2022.

