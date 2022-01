Djokovic: ecco il testo completo dell’interrogatorio alla frontiera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella trascrizione ufficiale pubblicata a seguito della sentenza con cui la Corte federale australiana ha ridato il visto a Novak Djokovic si può leggere per intero il passaggio in cui il funzionario della polizia di frontiera interroga il tennista serbo e gli comunica che procederanno a ritirargli il visto. Questa parte di interrogatorio arriva dopo altri due e una sospensione di tre ore, dalle 00:52 del mattino alle 3:55. “Djokovic: Non capisco, mi stai cancellando il visto o cosa? INTERVISTATORE: Questo è un avviso dell’intenzione di prendere in considerazione l’annullamento del visto ai sensi dell’articolo 116 del Migration Act 1958. Quindi, una volta che ti ho notificato questo avviso, ti darò tipo, sai, 20 minuti – o qualsiasi altra cosa se hai bisogno di più tempo puoi richiederlo – e devi fornirci i motivi per cui non dovremmo ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella trascrizione ufficiale pubblicata a seguito della sentenza con cui la Corte federale australiana ha ridato il visto a Novaksi può leggere per intero il passaggio in cui il funzionario della polizia diinterroga il tennista serbo e gli comunica che procederanno a ritirargli il visto. Questa parte di interrogatorio arriva dopo altri due e una sospensione di tre ore, dalle 00:52 del mattino alle 3:55. “: Non capisco, mi stai cancellando il visto o cosa? INTERVISTATORE: Questo è un avviso dell’intenzione di prendere in considerazione l’annullamento del visto ai sensi dell’articolo 116 del Migration Act 1958. Quindi, una volta che ti ho notificato questo avviso, ti darò tipo, sai, 20 minuti – o qualsiasi altra cosa se hai bisogno di più tempo puoi richiederlo – e devi fornirci i motivi per cui non dovremmo ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quando dite “i no vax si convincono parlandoci”, pensate a Djokovic. Ha preferito perdere la faccia, il torneo, la… - NicolaPorro : ?? #Djokovic andrà agli #AustralianOpen ma le sirene vacciniste non ci stanno. Ecco la reazione ?? - FBiasin : Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili pe… - sportface2016 : #AustralianOpen | Novak #Djokovic: ecco il testo completo dell'interrogatorio alla frontiera - agbiuso : 'Covidfollie e deliri nei regimi neo-liberisti mondiali' Ecco chi sono i fuorilegge: i decisori politici affiliati… -