Calenda | Gualtieri rischia di essere risucchiato da correnti Pd

Roma – "Su rifiuti, mobilità e partecipate è molto presto per fare un bilancio. Tuttavia notiamo una tendenza a promettere cose che non si riescono a mantenere." "Non solo sulla pulizia entro Natale ma anche sulla Roma-Lido, Patanè aveva promesso treni sostitutivi che non sono stati trovati. Oggi la situazione è emergenziale. Mi permetto poi di dire che Gualtieri deve stare attento a non farsi risucchiare dalle correnti del Pd". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa a Roma durante cui è stata presentata la giunta ombra per il Campidoglio. (Agenzia Dire)

