Ancona, green pass falsi: arrestato un infermiere vaccinatore (Di lunedì 10 gennaio 2022) e cinquanta sono le misure cautelari emesse dalla Procura La procura di Ancona ha emesso 50 misure cautelari per altrettante persone che erano in possesso di green pass falsi. A scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo marchigiano. Le accuse a loro carico sono di corruzione, falso ideologico e peculato. Il giudice delle indagini preliminari ha disposto l'arresto di un infermiere vaccinatore presso un hub di Ancona. Oltre a questi sono stati disposti gli arresti domiciliari per altre quattro persone considerate intermediari nel rilascio indebito della certificazione. Leggi anche: PALERMO, RAGAZZINI SI APPARTANO. SPARATORIA DOPO ESSERE STATI SCOPERTI Per altri 45 indagati sono stati imposti gli obblighi di firma e di dimora nei comuni di ...

