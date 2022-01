Trieste, 17enne trovato morto in un ostello. Strangolato per gelosia da un altro ragazzo (Di domenica 9 gennaio 2022) Ha 17 anni il ragazzo ucciso in un ostello a Trieste e sarebbe stato Strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 gennaio 2022) Ha 17 anni ilucciso in une sarebbe statoforse per motivi dida un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli...

Advertising

Bianca34874951 : RT @LaStampa: Trieste, 17enne strangolato da un ventenne per gelosia dopo una lite - zazoomblog : Trieste 17enne strangolato per gelosia. Fermato 20enne - #Trieste #17enne #strangolato - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Trieste, 17enne trovato morto in uno stabile: è stato strangolato da un coetaneo [di Gianpaolo Sarti] - tusciaweb : 17enne strangolato al culmine di una lite Trieste - 17enne strangolato al culmine di una lite. - LaStampa : Trieste, 17enne strangolato da un ventenne per gelosia dopo una lite -