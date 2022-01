Shevchenko positivo al Covid: con lo Spezia ci sarà Tassotti (Di domenica 9 gennaio 2022) . Il tecnico ucraino si trova già in isolamento Il Genoa Cfc comunica che, in seguito ai test molecolari svolti nel prepartita, è emersa la positività al Sars-Cov2 di mister Andriy Shevchenko che è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. La guida tecnica della squadra per la partita Genoa-Spezia sarà affidata al vice Mauro Tassotti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) . Il tecnico ucraino si trova già in isolamento Il Genoa Cfc comunica che, in seguito ai test molecolari svolti nel prepartita, è emersa la positività al Sars-Cov2 di mister Andriyche è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. La guida tecnica della squadra per la partita Genoa-affidata al vice Mauro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA ANDRIY SHEVCHENKO DEBOLMENTE POSITIVO AL COVID-19 L'ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia… - sportface2016 : +++#Genoa, #Shevchenko di nuovo positivo al #COVID19: in panchina ci sarà #Tassotti+++ #GenoaSpezia - lccatt : RT @SkySport: ULTIM'ORA GENOA ANDRIY SHEVCHENKO DEBOLMENTE POSITIVO AL COVID-19 L'ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia #SkySport #… - SPalermo91 : RT @sportface2016: +++#Genoa, #Shevchenko di nuovo positivo al #COVID19: in panchina ci sarà #Tassotti+++ #GenoaSpezia - sheiswonderland : Shevchenko ha fatto il tampone molecolare 4 giorni fa a Londra, è risultato negativo ed è uscito dalla quarantena e… -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko positivo DIRETTA GENOA SPEZIA/ Video streaming tv: a Marassi arbitra Marco Guida ... mister Shevchenko, già privo dello squalificato Sturaro, dovrà ancora fare a meno di sei calciatori fermi ai box. Capitan Criscito è ancora positivo al Covid - 19, mentre Rovella, Maksimovic, ...

Genoa, Shevchenko: "Con lo Spezia gara importantissima, nessuna paura" Shevchenko, domani inizia quello che lei aveva definito un "campionato nel campionato". "Sì. Quella ... dobbiamo fare un risultato positivo e cercare di vincere la partita. Così facendo riusciremmo ad ...

Lo strano caso di Shevchenko: positivo per la seconda volta in pochi giorni Goal.com Genoa, il tecnico Shevchenko nuovamente positivo al Covid 19 Non c'è pace per il tecnico Andryi Shevchenko. Andato in panchina contro il Sassuolo dopo esser risultato negativo al Covid 19 ecco che, dall'ultimo giro di controlli, ...

Calcio: Genoa; Shevchenko di nuovo positivo, in isolamento Tornato negativo giovedì scorso tanto da poter essere in panchina contro il Sassuolo il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato oggi come spiegato ...

... mister, già privo dello squalificato Sturaro, dovrà ancora fare a meno di sei calciatori fermi ai box. Capitan Criscito è ancoraal Covid - 19, mentre Rovella, Maksimovic, ..., domani inizia quello che lei aveva definito un "campionato nel campionato". "Sì. Quella ... dobbiamo fare un risultatoe cercare di vincere la partita. Così facendo riusciremmo ad ...Non c'è pace per il tecnico Andryi Shevchenko. Andato in panchina contro il Sassuolo dopo esser risultato negativo al Covid 19 ecco che, dall'ultimo giro di controlli, ...Tornato negativo giovedì scorso tanto da poter essere in panchina contro il Sassuolo il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato oggi come spiegato ...