Scuola | a Salerno i genitori protestano contro la Dad

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche aoggi, docenti e alunni hanno manifestato per dire ‘no’ alla sospensione della didattica in presenza. In piazza Amendola si sono ritrovati i rappresentanti del coordinamento Scuole Apertema anche i Cobased altre associazioni nate in questi mesi. “È mortificante dover ritornare in piazza, siamo sfiduciati e anche un po’ demoralizzati” ha spiegato Gianluca De Martino del coordinamento Scuole Aperte. “Per noi è una scelta assurda ripensare ancora una volta che lain Dad sia la scelta migliore per questa quarta ondata di contagi. Siamo preoccupati – ha aggiunto – per i contagi come tutti i cittadini. Ma siamo convinti che se si va ac’è piùllo. Non a caso ...