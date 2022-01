Roma-Juventus | è la partita più bella del campionato | successo in rimonta dei bianconeri | pazzo 3-4

(Di domenica 9 gennaio 2022)incredibile all’Olimpico tra, big match della 21esima giornata deldi Serie A. Si tratta di unaimportantissima per la squadra di Massimiliano Allegri che si lancia per la corsa Champions League. Preoccupazione per Mourinho dopo 70 minuti di ottimo livello. La squadra di Mourinho passa in vantaggio dopo 11 minuti con un gol di Abraham, latrova il pareggio con una magia di Dybala. I giallorossi scappano nella ripresa con Mkhitaryan e Pellegrini su calcio di punizione. La reazione della squadra di Allegri è da grande squadra, iribaltano tutto con Locatelli, Kulusevski e De Sciglio. Espulsione di de Ligt per un secondo fallo di mano, dal dischetto Pellegrini si fa ipnotizzare da Szczesny. Finisce con un ...

B24PT : QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 J… - InvictosSomos : ? Minuto 11. Roma 1-0 Juventus. ? Minuto 18. Roma 1-1 Juventus. ? Minuto 48. Roma 2-1 Juventus. ? Minuto 53. Roma 3… - GiovaAlbanese : ?? Arriva la squalifica: #Allegri non sarà in panchina contro la Roma. #Juventus - AbelTheEagle : RT @B24PT: QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 Juventus https… - ParisNuel : RT @goal: 69’ | Roma 3-1 Juventus 77’ | Roma 3-4 Juventus -

3 - 4 (primo tempo 1 - 1) Reti: 11' Abraham, 18' Dybala, 48' Mkhitaryan, 52' Pellegrini, 70' Locatelli, 72' Kulusevski, 75' De Sciglio Ammonizioni: Cuadrado (J), Veretout (R), Ibanez (...Sette gol, un rigore (ancora) parato dall'ex Szczesny, l'espulsione di De Ligt: c'è tutto questo ed altro ancora nella vittoria per 4 - 3 della Juve contro la, all'Olimpico. I bianconeri allungano così in classifica, restando in scia dell'Atalanta e del quarto posto.‘Azzoppa’ Chiesa, non lo fa apposta ma è anche quella una giocata che incide. Poi la Roma si spegne, la Juve non fa neanche niente di che e alla fine si perde un po’ anche lui, anche se non ha colpe ...Partita intensa all'Olimpico di Roma, dove la Juve è riuscita a recuperare tre gol ai giallorossi. Nel secondo tempo, sotto di due gol, ha battuto Mou per 3-4, con Pellegrini che sbaglia un gol nel ...