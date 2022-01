Pallanuoto | Serie A1 2022 | Ortigia-Pro Recco 3-13 Campioni d’Europa sempre a punteggio pieno

(Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi, domenica 9 gennaio, la tredicesima giornata dellaA1 2021-dimaschile, ultima del girone d’andata, orfana di cinque match su sette a causa delle tante positività al Covid riscontrate, ha visto giocarsi un altro incontro, il posticipo nel quale l’ha ceduto in casa aidella Proper 3-13. Gli aretusei restano così fermi in quinta posizione a quota 25 punti in 12 gare, mentre itornano in testa da soli rimanendo adopo 11 gare, portandosi a 33 punti e staccando di tre lunghezze id’Italia del Brescia a parità di partite giocate. TABELLINO CC-PRO ...

Nell'ultima giornata del girone di andata l'Anzio Waterpolis non riesce ad imporsi ad un forte Trieste che ha dimostrato di valere ...La Carisa Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, nella piscina Bianchi di Trieste, l'incontro valevole per la 9giornata della Regular Season del Campionato diA 1 di. I ...L’emergenza non ferma la Pro Recco che apre il nuovo anno con una vittoria in casa dell’Ortigia: alla “Paolo Caldarella” finisce 3-13 l’ultima gara del girone di andata di serie A1. Maiuscola la ...Il 2022 della Pallanuoto Trieste inizia con una vittoria esterna. Nella tredicesima (e ultima) giornata di andata della serie A1 maschile, la squadra dello sponsor Samer & Co. Shipping si è imposta su ...