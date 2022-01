Non mi lasciare: tutto sulla nuova serie con Vittoria Puccini (Di domenica 9 gennaio 2022) Mistero, colpi di scena, azione e indagine psicologica. È una storia che ha al centro le emozioni quella raccontata in Non mi lasciare, in cui i protagonisti sono chiamati a combattere il più odioso dei crimini: quello contro bambini innocenti. La nuova serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum è infatti un thriller in quattro puntate ambientato a Venezia, una storia fatta di tensione e realismo che racconta temi di grande attualità come i reati informatici e i crimini contro l’infanzia. Un poliziesco in piena regola, che condurrà i telespettatori tra le calli e i canali veneziane fino alle nebbie del Polesine, in un crescendo di tensioni e svolte inaspettate. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction al via da lunedì 10 ... Leggi su panorama (Di domenica 9 gennaio 2022) Mistero, colpi di scena, azione e indagine psicologica. È una storia che ha al centro le emozioni quella raccontata in Non mi, in cui i protagonisti sono chiamati a combattere il più odioso dei crimini: quello contro bambini innocenti. Ladi Rai1 con, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum è infatti un thriller in quattro puntate ambientato a Venezia, una storia fatta di tensione e realismo che racconta temi di grande attualità come i reati informatici e i crimini contro l’infanzia. Un poliziesco in piena regola, che condurrà i telespettatori tra le calli e i canali veneziane fino alle nebbie del Polesine, in un crescendo di tensioni e svolte inaspettate. Eccoquello che c'è da saperefiction al via da lunedì 10 ...

