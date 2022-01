Nasser Al-Attiyah punge Carlos Sainz: “Si lamenta sempre, normale…” (Di domenica 9 gennaio 2022) Non ci sta Nasser Al-Attiyah, attuale leader della classifica generale delle Auto in Dakar 2022. Carlos Sainz e Sven Quandt, rispettivamente pilota di punta e responsabile di Audi, avevano sollevato dubbi sul qatariota che, di fatto, è riuscito subito ad estromettere la casa dei quattro anelli. Le parole di Nasser Al-Attiyah Ecco le parole dell’attuale leader della classifica Auto della Dakar 2022: “Carlos si lamenta sempre, è normale. Non è la prima volta, è quasi sempre la stessa storia. Deve rispettare l’organizzazione, non è giusto criticarla. E non è nemmeno giusto dire che un pilota viene aiutato dall’organizzazione, se non si può dire la stessa cosa quando la Mini ha vinto e noi siamo stati zitti perché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Non ci staAl-, attuale leader della classifica generale delle Auto in Dakar 2022.e Sven Quandt, rispettivamente pilota di punta e responsabile di Audi, avevano sollevato dubbi sul qatariota che, di fatto, è riuscito subito ad estromettere la casa dei quattro anelli. Le parole diAl-Ecco le parole dell’attuale leader della classifica Auto della Dakar 2022: “si, è normale. Non è la prima volta, è quasila stessa storia. Deve rispettare l’organizzazione, non è giusto criticarla. E non è nemmeno giusto dire che un pilota viene aiutato dall’organizzazione, se non si può dire la stessa cosa quando la Mini ha vinto e noi siamo stati zitti perché ...

