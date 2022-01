Morte Luca Attanasio, Di Maio scrive al Pam: “Ci aspettiamo massima collaborazione con magistratura” (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite per sollecitare la massima collaborazione sulle indagini relative all’attacco armato del 22 febbraio 2021 nella Repubblica democratica del Congo, che costò la vita all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al conducente del veicolo sul quale viaggiavano Mustapha Milambo. “L’Italia è fortemente impegnata a fare piena luce su tali fatti che hanno profondamente scosso il ministero e l’opinione pubblica”, scrive Di Maio, sottolineando come “l’accertamento della verità e delle responsabilità è interesse comune delle Nazioni Unite e dell’Italia”: “Ci attendiamo – sottolinea il ministro – che il Pam vorrà mettere in campo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Dial Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite per sollecitare lasulle indagini relative all’attacco armato del 22 febbraio 2021 nella Repubblica democratica del Congo, che costò la vita all’ambasciatore italiano, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al conducente del veicolo sul quale viaggiavano Mustapha Milambo. “L’Italia è fortemente impegnata a fare piena luce su tali fatti che hanno profondamente scosso il ministero e l’opinione pubblica”,Di, sottolineando come “l’accertamento della verità e delle responsabilità è interesse comune delle Nazioni Unite e dell’Italia”: “Ci attendiamo – sottolinea il ministro – che il Pam vorrà mettere in campo ...

