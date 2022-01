L'Inter non perde la testa: batte 2 - 1 la Lazio e risorpassa il Milan (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria fondamentale per l'Inter, che batte 2 - 1 la Lazio a San Siro e risponde alla vittoria del Milan a Venezia. Decisivo il gol di testa di uno dei migliori giocatori di questo campionato, lo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria fondamentale per l', che2 - 1 laa San Siro e risponde alla vittoria dela Venezia. Decisivo il gol didi uno dei migliori giocatori di questo campionato, lo ...

