Inter, Inzaghi: «Non era facile, ma abbiamo meritato. Ora una finale da giocare al meglio» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Lazio: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter Lazio. RIENTRO DALLA SOSTA – «Volevamo rientrare con una vittoria anche se non era semplice. Loro hanno qualità e sanno stare bene in campo. Fisicamente sono stati sul pezzo ma poi la vittoria nostra è meritata, facendo un ottimo rientro. Mercoledì abbiamo una grandissima partita, una finale da giocare nel nostro stadio nel migliore dei modi». GOL DEI DIFENSORI – «Ho la fortuna di avere giocatori importanti, D’Ambrosio ha segnato da braccetto, Dimarco anche. Dobbiamo continuare così perché non c’è tempo per fermare ad aspettare, le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Lazio: le sue dichiarazioni Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita diLazio. RIENTRO DALLA SOSTA – «Volevamo rientrare con una vittoria anche se non era semplice. Loro hanno qualità e sanno stare bene in campo. Fisicamente sono stati sul pezzo ma poi la vittoria nostra è meritata, facendo un ottimo rientro. Mercoledìuna grandissima partita, unadanel nostro stadio nel migliore dei modi». GOL DEI DIFENSORI – «Ho la fortuna di avere giocatori importanti, D’Ambrosio ha segnato da braccetto, Dimarco anche. Dobbiamo continuare così perché non c’è tempo per fermare ad aspettare, le ...

Advertising

Inter : Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone… - Inter : ?? | MISTER 5 partite, 1 solo risultato ?? Inzaghi premiato dalla @SerieA come Coach del Mese di Dicembre ??… - SerieA : ??? @inter ???????? ??? #Inzaghi è il Coach of the Month di dicembre della #SerieATIM??! ???? #WeAreCalcio - dimargoal : RT @Inter: ?? | MISTER 5 partite, 1 solo risultato ?? Inzaghi premiato dalla @SerieA come Coach del Mese di Dicembre ?? #ForzaInter #InterL… - LLPI4_ : RT @Inter: ?? | MISTER 5 partite, 1 solo risultato ?? Inzaghi premiato dalla @SerieA come Coach del Mese di Dicembre ?? #ForzaInter #InterL… -