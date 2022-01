Dakar 2022: Al Attiyah punge Sainz (e l’Audi) (Di domenica 9 gennaio 2022) La Dakar 2022 è una sfida tra Nasser Al Attiyah e Carlos Sainz. È una sfida a distanza, essendo che lo spagnolo è lontano in classifica dal Principe del Qatar. Ed è fatta soprattutto di parole. Carlos e la squadra Audi avevano attaccato l’ASO per i fatti della prima tappa, in cui l’ex iridato WRC si era perso per una nota a suo avviso sbagliata. Sia lui sia il boss del team Sven Qvandt avevano insinuato presunti favoritismi ad Al Attiyah, non dimostrati e non dimostrabili. Con un certo ritardo, Nasser ha voluto rispondere alle accuse dei rivali. Dakar 2022: Audi arrabbiata per una nota sbagliata Dakar 2022: cos’ha detto Al Attiyah a Sainz? Durante la giornata di riposo, ASO ha organizzato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Laè una sfida tra Nasser Ale Carlos. È una sfida a distanza, essendo che lo spagnolo è lontano in classifica dal Principe del Qatar. Ed è fatta soprattutto di parole. Carlos e la squadra Audi avevano attaccato l’ASO per i fatti della prima tappa, in cui l’ex iridato WRC si era perso per una nota a suo avviso sbagliata. Sia lui sia il boss del team Sven Qvandt avevano insinuato presunti favoritismi ad Al, non dimostrati e non dimostrabili. Con un certo ritardo, Nasser ha voluto rispondere alle accuse dei rivali.: Audi arrabbiata per una nota sbagliata: cos’ha detto Al? Durante la giornata di riposo, ASO ha organizzato ...

