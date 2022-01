Con un cast impeccabile, dialoghi fantastici e più di un momento comico, questo film è la scelta migliore per iniziare l'anno (Di domenica 9 gennaio 2022) Javier Bardem e? il capo perfetto (foto di Fernando Marrero). IL CAPO PERFETTO Genere: Commedia drammatica ???Regia di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem Si erano conosciuti con I lunedì al sole, cronaca della vita di un gruppo di uomini disoccupati. Con questo film Javier Bardem e Fernando León de Aranoa ci mostrano l’altra faccia della medaglia per raccontare la storia dal punto di vista del padrone di una fabbrica di provincia. Leggi anche › Javier Bardem è “Il capo perfetto”, amabile e premuroso ma disposto a tutto per un premio di qualità Blanco, il capo perfetto, amministra l’azienda che ha ereditato, come un buon padre di famiglia: dialoga, comprende, si adopera per risolvere i problemi delle maestranze, entra nelle ... Leggi su iodonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Javier Bardem e? il capo perfetto (foto di Fernando Marrero). IL CAPO PERFETTO Genere: Commedia drammatica ???Regia di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem Si erano conosciuti con I lunedì al sole, cronaca della vita di un gruppo di uomini disoccupati. ConJavier Bardem e Fernando León de Aranoa ci mostrano l’altra faccia della medaglia per raccontare la storia dal punto di vista del padrone di una fabbrica di provincia. Leggi anche › Javier Bardem è “Il capo perfetto”, amabile e premuroso ma disposto a tutto per un premio di qualità Blanco, il capo perfetto, amministra l’azienda che ha ereditato, come un buon padre di famiglia: dialoga, comprende, si adopera per risolvere i problemi delle maestranze, entra nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Con cast The King's Man - le Origini è fantasia allo stato puro Il variopinto cast che conta anche Daniel Brühl, Aaron Taylor - Johnson, Matthew Goode e ... divertire, nonché di giocare con la Storia, la memoria. Più che in mezzo ad un'ucronia, spesso si ha l'...

Quando esce Snowpiercer 3 Il cast di Snowpiercer 3 Nel cast di Snowpiercer 3 ci sono Daveed Diggs (Andre Layton), Sean Bean (... Dove eravamo rimasti con Snowpiercer 2 Nella seconda stagione di Snowpiercer si assiste allo ...

Euphoria 2, arriva su Sky serie cult con Zendaya Ansa Lucio Dalla, un musical con le sue canzoni: «La prima sul palco a Bologna» L’annuncio dei produttori del musical che avrà le più belle canzoni di Lucio Dalla: c’è il via libera della Fondazione. Il debutto è previsto nel 2023 ...

Hugo Cabret: tutte le curiosità sul film di Martin Scorsese Un approfondimento sul film Hugo Cabret, diretto da Martin Scorsese, con curiosità sulla trama, il cast e la vera storia di Georges Méliès.

