C’è Posta Per Te, Giovanni tradisce la moglie Alessia con la cugina (Di domenica 9 gennaio 2022) Partenza col botto per C’è Posta Per Te. Maria De Filippi ha raccontato una storia di corna, ma non si tratta di un semplice tradimento. Giovanni infatti ha tradito la moglie Alessia con sua cugina. Insomma qui stiamo parlando di… “Lui mi ha detto che da più di 5 mesi non può tornare a vivere nel suo quartiere. Questo perché ha fatto un errore gravissimo che sua moglie gli rinfaccia. L’errore grave è averla tradita con una parente. – ha raccontato Maria – Quattordici anni di fidanzamento e il matrimonio del 2020. La moglie resta incinta e a febbraio 2021 c’è stato un aborto. Nello stesso periodo ha furia di frequentare una parente è scattato qualcosa e lui ha tradito la moglie. La situazione era invivibile perché l’amante chiedeva sempre di più, ... Leggi su biccy (Di domenica 9 gennaio 2022) Partenza col botto per C’èPer Te. Maria De Filippi ha raccontato una storia di corna, ma non si tratta di un semplice tradimento.infatti ha tradito lacon sua. Insomma qui stiamo parlando di… “Lui mi ha detto che da più di 5 mesi non può tornare a vivere nel suo quartiere. Questo perché ha fatto un errore gravissimo che suagli rinfaccia. L’errore grave è averla tradita con una parente. – ha raccontato Maria – Quattordici anni di fidanzamento e il matrimonio del 2020. Laresta incinta e a febbraio 2021 c’è stato un aborto. Nello stesso periodo ha furia di frequentare una parente è scattato qualcosa e lui ha tradito la. La situazione era invivibile perché l’amante chiedeva sempre di più, ...

