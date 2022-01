Caos scuola, Regioni in pressing ma il governo ha deciso: tutti in classe (Di domenica 9 gennaio 2022) Alcuni governatori e sindaci annunciano dad e rinvii, ma il governo tira dritto. 'Senza scuola i contagi aumentano ugualmente, lo abbiamo visto durante queste vacanze', spiega il ministro Bianchi. Ma ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 gennaio 2022) Alcuni governatori e sindaci annunciano dad e rinvii, ma iltira dritto. 'Senzai contagi aumentano ugualmente, lo abbiamo visto durante queste vacanze', spiega il ministro Bianchi. Ma ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Sulla scuola è caos. Alcuni prof tifano per la #Dad? Pubblico questo bellissimo intervento di un #preside fuori d… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - NicolaPorro : ?? Il caos scuola, l’inutilità dell’obbligo #supergreenpass al lavoro e lo spreco dei #fondiPnrr. Questo e altro nel… - MilaSpicola : Realisticamente, oltre le intenzioni, decideranno i numeri in questo frangente. A questo punto potremo solo contene… - il_piccolo : Covid, scuola nel caos: i medici chiedono di rinviare di 15 giorni il ritorno in classe -