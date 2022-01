Roma, parla Maitland-Niles: «Entusiasta di essere qui, spero di fare grandi cose» (Di sabato 8 gennaio 2022) Prime parole da calciatore della Roma per Maitland-Niles Al sito ufficiale della Roma, Maitland-Niles ha espresso le sue prime parole da calciatore giallorosso. LE PAROLE – «Sono Entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose prima da qui alla fine di questa stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Prime parole da calciatore dellaperAl sito ufficiale dellaha espresso le sue prime parole da calciatore giallorosso. LE PAROLE – «Sonodiqui e non vedo l’ora di cominciare. Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo diprima da qui alla fine di questa stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

