Oroscopo del Sud, edizione serale: la luna è vicina ai segni di aria questa sera (Di sabato 8 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'Oroscopo del Sud, edizione serale di oggi, Sabato 8 Gennaio 2022, segno per segno ARIETE: L'amore in certi momenti della serata può farti soffrire. Certo, non ti senti abbastanza necessario, ma hai l'opportunità di cambiare la situazione in meglio. Chiediti se tieni davvero al tuo partner. TORO: I pianeti questa sera annunciano delle buone notizie in termini di denaro, ma anche una certa facilità di spesa. D'altronde, e in linea con le vostre aspettative, la compagnia della serata sarà interessante e si rivelerà davvero straordinaria per i più anticonformisti di voi. GEMELLI: questa sera vivrai sull'orlo della tensione a causa dei contrasti lunari. Qualcosa ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 8 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'del Sud,di oggi, Sabato 8 Gennaio 2022, segno per segno ARIETE: L'amore in certi momenti dellata può farti soffrire. Certo, non ti senti abbastanza necessario, ma hai l'opportunità di cambiare la situazione in meglio. Chiediti se tieni davvero al tuo partner. TORO: I pianetiannunciano delle buone notizie in termini di denaro, ma anche una certa facilità di spesa. D'altronde, e in linea con le vostre aspettative, la compagnia dellata sarà interessante e si rivelerà davvero straordinper i più anticonformisti di voi. GEMELLI:vivrai sull'orlo della tensione a causa dei contrastiri. Qualcosa ...

Advertising

bellisario_k : RT @IOdonna: Sono le tendenze del 2022 le protagoniste della nostra prima cover dell'anno, in edicola oggi - Capricorno_astr : 08/gen/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 08/gen/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 08/gen/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 08/gen/2022: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -