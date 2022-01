Non solo scuole chiuse a gennaio: De Luca sospende le attività ospedaliere non urgenti per fare posto ai pazienti Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Non solo chiusura delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, che continueranno le lezioni a distanza fino al prossimo 29 gennaio. Nell’ordinanza firmata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, e che il governo Draghi intende subito impugnare, dal 10 gennaio fino a nuova disposizione verranno bloccati anche «tutti i ricoveri programmati e le attività di specialistica ambulatoriale non urgenti nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione, al fine di consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare la situazione della pandemia di Coronavirus». Nell’ordinanza viene sottolineato che la Campania «sta registrando picchi di contagio da Covid che stanno provocando crisi evidenti nella risposta ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Nonchiusura delledell’infanzia, elementari e medie, che continueranno le lezioni a distanza fino al prossimo 29. Nell’ordinanza firmata dal presidente della Campania Vincenzo De, e che il governo Draghi intende subito impugnare, dal 10fino a nuova disposizione verranno bloccati anche «tutti i ricoveri programmati e ledi specialistica ambulatoriale nonnelle strutture sanitarie pubbliche della Regione, al fine di consentire una rapida ottimizzazione dell’organizzazione ospedaliera per fronteggiare la situazione della pandemia di Coronavirus». Nell’ordinanza viene sottolineato che la Campania «sta registrando picchi di contagio dache stanno provocando crisi evidenti nella risposta ...

