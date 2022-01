Nba 2021 2022 | Nets sconfitti dai Bucks | bene Bulls e Lakers

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Al Wells Fargo Center è dominio dei Philadelphia 76ers, che con un 119-100 ai danni dei San Antonio Spurs portano a casa la sesta vittoria consecutiva. Cadono Brooklyn, costretti ad arrendersi tra le mura del Barclays Center ai Milwaukee(109-121), così come gli Utah Jazz,122-108 in casa dei Toronto Raptors dopo una grande rimonta di questi ultimi nel terzo quarto. I Chicagorischiano ma non falliscono la sfida casalinga contro i Washington Wizards, imponendosi 130-122, mentre al Toyota Center non c’è stata storia, con i Dallas Mavericks dominanti ai danni degli Houston Rockets (106-130). Stesso discorso per il match del Paycom Center, dove gli Oklahoma City Center sono statiper 105-135 contro i Minnesota Timberwolves. I Denver Nuggest tornano a vincere, e lo ...