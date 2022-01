LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: comincia la seconda manche! Attesa per Bassino (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 12.34 Huber non contiene il distacco e arriva a 1?60 da Ellenberger: la svizzera probabilmente recupererà diverse posizioni. Tocca ora a Richardson: 22 centesimi di vantaggio sulla leader provvisoria. 12.33 2?07 di ritardo per Haerri che ha rischiato di uscire nella parte centrale: diverse imprecisioni per l’elvetica che ha dato la sensazione di accontentarsi di qualche punto, partendo con il pettorale 48. 12.31 1:08.68 il tempo della seconda manche di Ellenberger: parte ora la connazionale Haerri con cinque centesimi di vantaggio. 12.30 comincia LA seconda MANCHE DEL Gigante FEMMINILE DI Kranjska ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 12.34 Huber non contiene il distacco e arriva a 1?60 da Ellenberger: la svizzera probabilmente recupererà diverse posizioni. Tocca ora a Richardson: 22 centesimi di vantaggio sulla leader provvisoria. 12.33 2?07 di ritardo per Haerri che ha rischiato di uscire nella parte centrale: diverse imprecisioni per l’elvetica che ha dato la sensazione di accontentarsi di qualche punto, partendo con il pettorale 48. 12.31 1:08.68 il tempo dellamanche di Ellenberger: parte ora la connazionale Haerri con cinque centesimi di vantaggio. 12.30LAMANCHE DELFEMMINILE DI...

