Investe e uccide donna ma scappa | poi si presenta dai Carabinieri

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha investito,ndola, una70 anni di etnia rom. Prima èto, poi si èto spontaneamente in Caserma e ha raccontato tutto. E così scattata per un 23enne incensurato di Torre del Greco (Napoli), la denuncia a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso. E’ accaduto tutto la scorsa notte, a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, provincia di Napoli. L’uomo, secondo quanto ha raccontato ai, avrebbe investito lasul tratto S.S. 162 (l’Asse Mediano) a causa della poca luminosità. Il 23enne, che ha denunciato tutto due ore dopo l’impatto, è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici mentre l’auto del giovane è stata sequestrata. La salma della vittima, tuttora in corso di ...

