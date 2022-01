Inter-Lazio, Sarri in conferenza: “Voglio vedere coraggio da parte dei miei giocatori” (Di sabato 8 gennaio 2022) Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, match della ventunesima giornata della Serie A 21/22 Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei biancocelesti ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Qual è la vera faccia della Lazio?Tutte e due, quella della difesa in difficoltà e quella dell’attacco che segna. Quello che mi dispiace è che il risultato contro l’Empoli influenzi il giudizio sulla prestazione. In attacco non siamo stati caparbi, ma abbiamo avuto qualità. Dietro stiamo facendo ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Maurizioinstampa alla vigilia di, match della ventunesima giornata della Serie A 21/22 Giornata di vigilia per ladi Maurizioche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei biancocelesti ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-partita. Ecco le sue parole. Qual è la vera faccia della?Tutte e due, quella della difesa in difficoltà e quella dell’attacco che segna. Quello che mi dispiace è che il risultato contro l’Empoli influenzi il giudizio sulla prestazione. In attacco non siamo stati caparbi, ma abbiamo avuto qualità. Dietro stiamo facendo ...

Advertising

Inter : ??? | #INTERPODCAST Volete sapere come arrivare preparati a #InterLazio? Allora ascoltate il nuovo episodio di Ki… - Inter : ?? | STATISTICHE Tutte le curiosità di #InterLazio ?? - MarcoBarzaghi : Niente 0 a 3 a tavolino, Bologna Inter sub judice e Calhanoglu non può giocare con la Lazio! - Don_Nerazzurri : RT @SempreIntercom: Joaquin Correa In Pole Position To Start For Inter In Serie A Clash With Lazio, Italian Media Report - Lukadiarde : Inter Lazio si potrebbe giocare in Duomo -