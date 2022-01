Il diritto di invecchiare con dignità ai tempi della pandemia

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Caro Iacopo, cosa ne pensi di come sia gestita lanelle RSA? A me sgomenta vedere come in molte situazioni gli anziani siano stati dimenticati. Grazie, Claudio”. Caro Claudio, ho parlato di questo giusto qualche giorno fa con una ragazza che mi aveva contattato su Facebook: si chiama Giorgia De Zanetti, ha ventidue anni e vive a Padova con i suoi genitori, fratello, cane e gatto! Giorgia è laureata in ScienzeFormazione, curriculum “educatore sociale e culturale” all’università di Bologna, dove adesso frequenta la magistrale di Progettazione e gestione degli interventi educativi nel disagio sociale. Nel suo messaggio, mi raccontava appunto come, con il suo attuale lavoro proprio in una RSA, abbia toccato il modo sconfortante in cui spesso siano trattati gli anziani: «Il problema – mi ha scritto Giorgia – è che dal punto di vista ...