GF Vip, la frase di Katia Ricciarelli intercettata dopo la strigliata di Alfonso Signorini (Di sabato 8 gennaio 2022) Katia Ricciarelli resta nella casa del GF Vip 6 e nonostante le frasi omofobe e razziste pronunciate in questi giorni per lei non è arrivato nessun provvedimento. Durante la strigliata faccia a faccia fatta da Alfonso Signorini ai concorrenti il conduttore ha spiegato di non voler arrivare alla squalifica come capitato in tutte le altre edizioni del GF Vip. "Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l'ho già detto. Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista. Anche una ragazza che dice 'ma chi cazzo sei tu sfigata' è da squalifica, ma io non la squalifico", ha detto il ...

