Fedez, incidente in montagna: "Mi sono aperto la faccia" (Di sabato 8 gennaio 2022) Queste le immagini condivise da Fedez sui social: il marito di Chiara Ferragni si è fatto male sullo slittino per bambini Leggi su video.gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) Queste le immagini condivise dasui social: il marito di Chiara Ferragni si è fatto male sullo slittino per bambini

Advertising

Italia_Notizie : Fedez, incidente sulla neve: “Mi sono aperto la faccia, mi fa malissimo. Non lo farò più”. Chiara Ferragni: “Minc**… - infoitcultura : Incidente in montagna per Fedez: “Mi sono aperto la faccia” | Ecco cosa è accaduto - infoitcultura : Fedez, incidente sulla neve: 'Sangue ovunque, fa malissimo', le foto sconvolgenti - infoitcultura : Periodo nero per Fedez: dopo il Covid incidente in montagna - infoitcultura : Fedez, il volto sfigurato dal brutto incidente: “Mi sono aperto la faccia” -