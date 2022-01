De Luca: “Contagi saliti in età 0-44 anni, +30% di positivi tra gli under 19” (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Unità di Crisi regionale della Campania ha segnalato che “nelle ultime due settimane i Contagi sono aumentati considerevolmente nella fascia 0-44 anni e anche i decessi sono in aumento. La circolazione del virus nei giovani è ormai estremamente ampia. Con riferimento alla Campania l’Rt risulta attualmente pari a 1,61, con gli indicatori di sorveglianza che disegnano per la Campania uno scenario di tipo 4, con un’incidenza complessiva di 1511/100.000, e con proiezione di oltre il doppio, con Rt pari a 2,25 per la settimana prossima, con conseguente previsione di un enorme aumento dell’impatto sulle degenze Covid“. Lo afferma il presidente della Campania Vincenzo De Luca nell’ordinanza che porta alla chiusura delle scuole materne, elementari e medie fino alla fine di gennaio. De ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Unità di Crisi regionale della Campania ha segnalato che “nelle ultime due settimane isono aumentati considerevolmente nella fascia 0-44e anche i decessi sono in aumento. La circolazione del virus nei giovani è ormai estremamente ampia. Con riferimento alla Campania l’Rt risulta attualmente pari a 1,61, con gli indicatori di sorveglianza che disegnano per la Campania uno scenario di tipo 4, con un’incidenza complessiva di 1511/100.000, e con proiezione di oltre il doppio, con Rt pari a 2,25 per la settimana prossima, con conseguente previsione di un enorme aumento dell’impatto sulle degenze Covid“. Lo afferma il presidente della Campania Vincenzo Denell’ordinanza che porta alla chiusura delle scuole materne, elementari e medie fino alla fine di gennaio. De ...

