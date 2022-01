Dayane Mello sbarca all’Isola dei famosi? I dettagli ed ecco in che altro programma la vedremo (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo aver partecipato a La Fazenda, facendo parlare anche un bel po’ di sé, Dayane Mello potrebbe sbarcare anche all’Isola dei famosi 2022. Questa indiscrezione è trapelata dal magazine Oggi, il quale sembra dare molte chance a questa ipotesi. Questo, però, non è tutto, in quanto la modella tornerà in televisione molto presto all’interno di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo aver partecipato a La Fazenda, facendo parlare anche un bel po’ di sé,potrebbere anchedei2022. Questa indiscrezione è trapelata dal magazine Oggi, il quale sembra dare molte chance a questa ipotesi. Questo, però, non è tutto, in quanto la modella tornerà in televisione molto presto all’interno di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - megghy0312 : RT @pazzeska6: di dayane mello nella storia dei reality ce ne sarà sempre e solo una mi dispiace #gfvip - Um_certo_olhar : RT @fanpage: #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - Clalblanca : RT @fabiofabbretti: Ma se Dayane e Soleil sono grandi amiche dai tempi di Pechino, come mai la Mello lo scorso anno non ha ricevuto neanche… - Luca190499 : RT @fabiofabbretti: Ma se Dayane e Soleil sono grandi amiche dai tempi di Pechino, come mai la Mello lo scorso anno non ha ricevuto neanche… -