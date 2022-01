Dakar Classic: avventura nel deserto in salsa vintage (Di sabato 8 gennaio 2022) Correre la Dakar è già di per sé un’impresa, se poi l’affronti nella categoria Classic, l’impresa vale doppio. Questo perché la nuova categoria è riservata alle vetture d’epoca, sebbene preparate al meglio per affrontare le mille insidie del deserto. In occasione della giornata di riposo, in cui la carovana se ne sta bella comoda nel bivacco di Riyadh, in questo articolo vi descriviamo questa categoria, nata l’anno scorso ma che ha già riscontrato pareri favorevoli da parte degli addetti ai lavori. Cos’è la Dakar Classic? Come suggerisce il nome, la Classic è riservata alle auto d’epoca. I requisiti del veicolo sono due: aver partecipato ad un’edizione passata della Dakar, ed aver corso prima dell’anno 2000. Insomma, è un vero e proprio rally raid per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Correre laè già di per sé un’impresa, se poi l’affronti nella categoria, l’impresa vale doppio. Questo perché la nuova categoria è riservata alle vetture d’epoca, sebbene preparate al meglio per affrontare le mille insidie del. In occasione della giornata di riposo, in cui la carovana se ne sta bella comoda nel bivacco di Riyadh, in questo articolo vi descriviamo questa categoria, nata l’anno scorso ma che ha già riscontrato pareri favorevoli da parte degli addetti ai lavori. Cos’è la? Come suggerisce il nome, laè riservata alle auto d’epoca. I requisiti del veicolo sono due: aver partecipato ad un’edizione passata della, ed aver corso prima dell’anno 2000. Insomma, è un vero e proprio rally raid per ...

Advertising

SanremoNews : Motori: dopo l'ultima tappa alla Dakar Classic, Carcheri e Moroni salgono in quarta posizione - imperianews_it : Motori: dopo l'ultima tappa alla Dakar Classic, Carcheri e Moroni salgono in quarta posizione - gdstwits : Dakar Classic: La Squadra Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio - NeoClassicRally : RT @RivieraSportit: Motori: dopo l'ultima tappa alla Dakar Classic, Carcheri e Moroni salgono in quarta posizione - AutoMotoCorse : -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar Classic La Squadra Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio ...Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio Luciano Carcheri e Giulia Maroni rimontano tre posizioni in Gruppo H3 e sono quarti prima della giornata di riposo alla Dakar Classic ...

Dakar Classic, Carcheri - Maroni in rimonta: quarti nel Gruppo H3 Non poteva chiudersi meglio di così la sesta tappa alla Dakar Classic per la Squadra Corse Angelo Caffi. Luciano Carcheri e Giulia Maroni, sulla Nissan Terrano 1 griffata Costa Ligure, hanno disputato una frazione strepitosa risalendo tre posizioni che ...

Dakar Classic: avventura nel deserto in salsa vintage Periodico Daily - Notizie Dakar Classic: La Squadra Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio Luciano Carcheri e Giulia Maroni rimontano tre posizioni in Gruppo H3 e sono quarti prima della giornata di riposo alla Dakar Classic 2022 dopo un altro “zero” nel settore di navigazione di oggi Non p ...

La Squadra Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio La Squadra Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio nella sesta tappa alla Dakar Classic ...

...Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio Luciano Carcheri e Giulia Maroni rimontano tre posizioni in Gruppo H3 e sono quarti prima della giornata di riposo alla...Non poteva chiudersi meglio di così la sesta tappa allaper la Squadra Corse Angelo Caffi. Luciano Carcheri e Giulia Maroni, sulla Nissan Terrano 1 griffata Costa Ligure, hanno disputato una frazione strepitosa risalendo tre posizioni che ...Luciano Carcheri e Giulia Maroni rimontano tre posizioni in Gruppo H3 e sono quarti prima della giornata di riposo alla Dakar Classic 2022 dopo un altro “zero” nel settore di navigazione di oggi Non p ...La Squadra Corse Angelo Caffi chiude la prima settimana ai piedi del podio nella sesta tappa alla Dakar Classic ...