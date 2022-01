Cristiano Piccini è durissimo | “all’Atalanta mi hanno affossato | volevo smettere”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 8 gennaio 2022)è un calciatore del Valencia. Nel corso della carriera è stato protagonista anche nel calcio italiano: ha indossato le maglie di Fiorentina, Carrarese, Spezia, Livorno e Atalanta. In particolar modo l’esperienza con la maglia nerazzurra non è stata di certo positiva, il calciatore ha attraversato un momento delicato della sua vita come confermato a ‘Gianluca Di Marzio’. La paura del ritiro dopo una frattura della rotula che lo ha quasi costretto al ritiro. “La prima cosa che ricordo di quel 28 agosto 2019 è quando alzo la testa da terra e vedo i miei compagni con le mani sul volto, disperati. Uno di loro mi abbraccia, mi butta giù per non farmi vedere cos’era successo e mi dice: ‘Hermano, ne usciremo insieme, tranquillo’. Io sul momento non capivo, poi mi sono visto il ginocchio: non c’era più nulla, un pezzo di rotula era sul ...