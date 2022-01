Crisi per Sophie e Alessandro? Brutta lite nella notte dopo l’immunità a Gianmaria: interviene Soleil – VIDEO (Di sabato 8 gennaio 2022) Alessandro Basciano ha reso immune Gianmaria Antinolfi e non Sophie Codegoni. La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, per colpa dell’immunità, ha generato la prima Crisi di coppia. Sophie e Alessandro litigano dopo la diretta del GF Vip dopo la puntata Sophie si è confidata con Nathaly e Giucas mostrando il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 gennaio 2022)Basciano ha reso immuneAntinolfi e nonCodegoni. La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, per colpa del, ha generato la primadi coppia.litiganola diretta del GF Vipla puntatasi è confidata con Nathaly e Giucas mostrando il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

BaldinoVittoria : Il Governo intervenga al più presto con misure che aiutino i settori che soffrono maggiormente la crisi pandemica,… - Tg3web : La crisi in Kazakistan. 'Sparare senza avvertire' è l'ordine che Jomart Toqaev ha dato alla polizia per la repressi… - RadioRadicale : Crisi in #Kazakistan: dura repressione delle manifestazioni con decine di morti e migliaia di feriti. Collegament… - tuttotitti : @adartwith @Albertine2412 @PoliticaPerJedi Non ragionano come me, vero. Ma se è per questo, nemmeno i vaccinati che… - massimo_avv : RT @MinutemanItaly: La vera notizia, ed è incredibile che i media mainstream asserviti non ve la sbattano in faccia, è che tutto il nostro… -