Covid: entrato in vigore il dl, vaccino obbligatorio per over50 (Di sabato 8 gennaio 2022) E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi l'ultimo decreto del Governo sulle misure anti - Covid. Scatta quindi l'obbligo vaccinale immediato per gli over50 e il divieto dal 15 febbraio di ...

