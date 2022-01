Covid, a Giugliano niente scuola fino a sabato prossimo (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In seguito ad un incontro tra il sindaco di Giugliano (Napoli), Nicola Pirozzi, l’assessore alla pubblica istruzione Tonia Limatola e i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, è stata firmata oggi un’ordinanza sindacale con cui si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole statali, paritarie e private di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 10 al 15 gennaio. Gli stessi dirigenti scolastici hanno inviato una nota al primo cittadino rilevando l’alto numero di contagi tra popolazione studentesca e personale scolastico, nonché, si legge in una nota del Comune di Giugliano, “la difficoltà a stabilire contatti con l’Asl Na2 Nord per espletare correttamente quanto previsto dai vigenti protocolli per il tracciamento“. La decisione del sindaco, informano sempre dal Comune, è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In seguito ad un incontro tra il sindaco di(Napoli), Nicola Pirozzi, l’assessore alla pubblica istruzione Tonia Limatola e i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, è stata firmata oggi un’ordinanza sindacale con cui si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole statali, paritarie e private di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 10 al 15 gennaio. Gli stessi dirigenti scolastici hanno inviato una nota al primo cittadino rilevando l’alto numero di contagi tra popolazione studentesca e personale scolastico, nonché, si legge in una nota del Comune di, “la difficoltà a stabilire contatti con l’Asl Na2 Nord per espletare correttamente quanto previsto dai vigenti protocolli per il tracciamento“. La decisione del sindaco, informano sempre dal Comune, è ...

anteprima24 : ** #Covid, a #Giugliano niente #Scuola fino a sabato prossimo ** - adeleblabla95 : @LaMalinquenza io c'ho il mio zio ancelo, infermiere a giugliano no, il massimo è andato l'anno scorso in sicilia, ora ha il covid... - puntomagazine : Qualiano, riapertura delle scuole il 17 gennaio - Dopo la decisione della Città di Giugliano anche Qualiano rinvia… - occhio_notizie : Covid a Giugliano, il sindaco Nicola Pirozzi ha disposto la chiusura di tutte le scuole con un'ordinanza che firmer… - puntomagazine : Rientro in classe il 17 gennaio a Giugliano - Il servizio di refezione scolastica sospeso fino al 29 gennaio; la de… -