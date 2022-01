Cile, tre giornate di squalifica a Vidal: salta la sosta di fine gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivata la squalifica per Vidal dopo l’espulsione con il suo Cile Buone notizie per l’Inter, meno per Arturo Vidal. Il centrocampista Cileno nerazzurro è stato infatti squalificato per tre giornate di squalifica in seguito all’espulsione rimediata durante la sfida contro l’Ecuador dello scorso 17 novembre. Per Simone Inzaghi dunque una buona notizia visto che il numero 22 salterà le partite contro Argentina e Bolivia in programma tra fine gennaio e inizio febbraio, rimanendo così ad Appiano Gentile ed evitandosi un viaggio intercontinentale. L’altra sfida che salterà sarà quella contro il Brasile in programma a marzo. VidalL'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Arrivata laperdopo l’espulsione con il suoBuone notizie per l’Inter, meno per Arturo. Il centrocampistano nerazzurro è stato infattito per trediin seguito all’espulsione rimediata durante la sfida contro l’Ecuador dello scorso 17 novembre. Per Simone Inzaghi dunque una buona notizia visto che il numero 22 salterà le partite contro Argentina e Bolivia in programma trae inizio febbraio, rimanendo così ad Appiano Gentile ed evitandosi un viaggio intercontinentale. L’altra sfida che salterà sarà quella contro il Brasile in programma a marzo.L'articolo proviene da intermagazine.

