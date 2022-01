Calcio | Venezia Zanetti ' Milan squadra di alto livello | essere al top'

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico dei lagunari: "Tonali fantastico, Ibra si commenta da solo"- Sotto con il. Per ilsi tratta della prima gara di campionato del 2022 dopo non aver giocato a Salerno e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Venezia

Turnover per il Milan a? Sì, nei limiti del possibile. Molte delle decisioni di Stefano Pioli sono obbligate, viste le tante assenze per Covid e i problemi in difesa. Negli altri reparti, però, c'è la possibilità di ...Così Paolo Zanetti presenta- Milan , valida per la 21esima giornata di Serie A e in programma domani, domenica 9 gennaio, alle 12:30. Il tecnico dei lagunari è poi tornato inevitabilmente a ...Solo 5000 tifosi allo stadio nella 22ma e 23ma giornata di Serie A di calcio. È stata questa la decisione presa nel corso dell'Assemblea di Lega Serie A. I 20 club hanno votato all'unanimità questo pr ...E' stata salvata però la 21esima giornata e la gara di Supercoppa tra Juventus e Inter, soprattutto per questioni temporali.