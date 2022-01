Arriva neve anche copiosa fino a bassa quota

Advertising

news_rimini : Affondo artico sulla Romagna, arriva la neve: fiocchi attesi anche a bassa quota - meteogiornaleit : Meteo: arriva MALTEMPO con la NEVE, anche copiosa. Ultimi aggiornamenti - infoitinterno : Meteo: arriva MALTEMPO con la NEVE, anche copiosa. Ultimi aggiornamenti - mvincenzo : @Giulio_Firenze Perturbazione che arriva da ovest, nevica ad est. Dovrò affittare una casa nelle Marche o in Molise… - infoitinterno : Meteo: arriva la neve nel territorio riminese, anche in pianura -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva neve

Ladovrebbe arrivare in Molise già a partire dalla giornata di domani, domenica 9 gennaio, con accumuli anche a quote collinari. La Protezione civile del Molise ha diramato un bollettino meteo con ...La Protezione civile del Molise ha diramato un bollettino meteo con criticita' gialla per domani 9 gennaio. Su tutta la regione e' previsto un aumento della nuvolosita' dal pomeriggio con ...Gli escursionisti hanno imboccato una deviazione per Casere Barboz e, non ritrovando più i segnavia nascosti dalla neve e non riuscendo ... Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della ...Maltempo in atto sull’Italia. Anche nella giornata odierna, così come le ultime, le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizio ...