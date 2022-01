Violazioni nelle modalità di stoccaggio e odori insopportabili, chiusa una ditta di smaltimento rifiuti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli uomini della Polizia Locale dei Comuni associati di Spirano e Pognano, diretti dal neo Comandante Manolo Vincenzo Mangoni, hanno concluso un’operazione che ha portato alla chiusura di un’attività produttiva a seguito di gravi Violazioni emerse in materia di tutela ambientale e igienico sanitaria. A fronte di numerose segnalazioni e di proteste avanzate dai residenti che lamentavano odori acri e insopportabili che li obbligava a tenere chiuse le finestre e a barricarsi in casa per difendersi da quei miasmi, la Polizia Locale di Spirano e Pognano, grazie ad un’attività congiunta con personale dell’Ufficio Tecnico comunale, dei Carabinieri Forestali della Stazione di Curno, dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo e degli Ispettori ATS e dell’A.T.O. di Bergamo, ha fatto scattare il blitz in un’azienda di raccolta ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli uomini della Polizia Locale dei Comuni associati di Spirano e Pognano, diretti dal neo Comandante Manolo Vincenzo Mangoni, hanno concluso un’operazione che ha portato alla chiusura di un’attività produttiva a seguito di graviemerse in materia di tutela ambientale e igienico sanitaria. A fronte di numerose segnalazioni e di proteste avanzate dai residenti che lamentavanoacri eche li obbligava a tenere chiuse le finestre e a barricarsi in casa per difendersi da quei miasmi, la Polizia Locale di Spirano e Pognano, grazie ad un’attività congiunta con personale dell’Ufficio Tecnico comunale, dei Carabinieri Forestali della Stazione di Curno, dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo e degli Ispettori ATS e dell’A.T.O. di Bergamo, ha fatto scattare il blitz in un’azienda di raccolta ...

