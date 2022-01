UFFICIALE – Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli. Atteso il comunicato (Di venerdì 7 gennaio 2022) UFFICIALE – Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha depositato il contratto del difensore. Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022)è undel. Il club azzurro ha depositato il contratto del difensore.è undel. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

