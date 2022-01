Traffico Roma del 07-01-2022 ore 10 | 30

(Di venerdì 7 gennaio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

viabilitasdp : 10:05 #T90 Incidente su Bivio GRA/A24 Roma-Teramo provenendo da S.S. 6 Casilina verso Tangenziale est . - viabilitasdp : 10:06 #T90 Traffico Rallentato su Bivio GRA/A24 Roma-Teramo provenendo da S.S. 6 Casilina verso Tangenziale est pe… - Sifaperride : @Luce_Roma @Lavoratori_Ama Ma hanno cippato il materiale sul posto o l’hanno portato? Perché quella pezzatura si ot… - viabilitasdp : 9:55 #T90 Incidente su Bivio GRA/A24 Roma-Teramo provenendo da S.S. 6 Casilina verso Teramo . - 13_maggio : @Side73Dark @fangbianmen @InfoAtac Loro si ed altri lavoratori no ? Io ho simpatia per gli autisti bus, a contatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

...via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta 3 via Laurentina via di Malafede inevitabili i disagi nelle ore di maggiorper i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito......via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta 3 via Laurentina via di Malafede inevitabili i disagi nelle ore di maggiorper i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito...CIVITAVECCHIA - Il 2021 si é concluso nel terminal Roma Cruise Terminal, del porto di Civitavecchia, con 519,000 passeggieri movimentati dal traffico crocieristico. Lo scalo laziale leader in Italia n ...L’Aeroporto di Bologna ha chiuso il 2021 con 4.096.287 passeggeri complessivi, pari ad un incremento del 63,7% sul 2020, ma con un decremento del 56,4% sul 2019, ultimo anno pre-Covid. Il dato 2021 [.